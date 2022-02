Loïc Van Impe: “Ik schrok toen ik mezelf in nieuwe reclamespotje van Donald Muylle zag”

Kunst & Literatuur ‘De Kiekeboes’ van Merho bestaan 45 jaar: “De maatschap­pij is nu veel preutser, vroeger kon er meer”

Het is dindag de geboortedag van Willy Vandersteen, de tekenaar van ‘Suske en Wiske’. En het is dubbel feest want de ‘De Kiekeboes’-strips bestaan vandaag 45 jaar. Q-Music dj’s Maarten en Dorothee belden voor de gelegenheid met Merho, de geestelijke vader van ‘De Kiekeboes’.

