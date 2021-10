Loïc Van Impe heeft nieuw kookboek uit: “Als ik het voor het geld zou doen, ga ik beter afwassen in een restaurant”

Loïc Van Impe zag in juni vorig jaar zijn dagelijkse VTM-kookprogramma ‘Zot van Koken’ na amper twee seizoenen afgevoerd worden, maar in boekvorm blijft het wel bestaan. Het tweede deel is net uit, met een chaotische mix van recepten. Dat hij telkens dezelfde naam gebruikt, vindt hij geheel logisch. “Omdat het volledig past bij wie ik ben en waar ik voor sta", klinkt het in Story. “Het is meer dan enkel in de keuken staan, het is ook met andere chefs spreken, culinaire reizen maken, boeken lezen, nieuwe ingrediënten ontdekken... Het is een microbe die me 24 op 7 in haar greep heeft.”