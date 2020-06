Loïc Nottet zingt ‘Can You Feel The Love Tonight’ met fans en artiesten van Disneyland Paris CD

13 juni 2020

15u01 4 Showbizz Disneyland Paris mag dan wel voorlopig nog steeds gesloten zijn, in de harten van de fans en de artiesten van het Franse park blijft de magie gewoon voortleven. Bewijs daarvan is deze speciale versie van The Lion King-klassieker ‘Can You Feel The Love Tonight’ die ze hebben ingezongen. Ook onze Loïc Nottet, een grote Disney-fan, deed mee.

Begin mei riepen de artiesten van Disneyland Paris op om jezelf te filmen terwijl je de klassieker ‘Can You Feel The Love Tonight’ uit The Lion King zingt om nadien die beelden te delen op je sociale media met de hashtag #DisneylandParisAtHome, een verwijzing het online activiteitenplatfom ‘Disneyland Paris bij je thuis’. Heel wat fans hebben een filmpje gepost en het Franse park heeft die beelden nu gemonteerd in een nieuwe betoverende videoclip onder het motto ‘Can You Feel The Love Tonight ... at home’.

Onder de vele fans ook een bekend gezicht: Loïc Nottet. De Waalse zanger is een liefhebber van Disney en Disneyland Paris. Zo kijkt hij regelmatig nog naar de tekenfilms en zijn slaapkamer baadt in de sfeer van Disney, inclusief de knuffels. “Ik vind het belangrijk om dat kindse altijd te behouden, omdat het mij voedt als artiest en mens”, aldus Loïc onlangs in Story. De zanger nam het filmpje voor Disneyland Paris op in zijn living en droeg voor de gelegenheid een T-shirt van Toy Story.

