Loïc Nottet wordt Waalse stem van ‘Start 2 Run’ MVO

07 augustus 2020

15u00 0 Showbizz Start 2 Run, de populaire loop-app in Vlaanderen, is vanaf nu ook in het Frans beschikbaar voor Wallonië en Frankrijk. De stem voor de app is de al even populaire Belgische zanger Loïc Nottet (24).

De Start 2 Run app begeleidt wie begint met lopen, tot aan de eerste 5 kilometer. Maar ook voor wie daarna wil volhouden en verder uitbouwen zijn er 25 verschillende loopschema’s met afstanden tot een marathon. In tegenstelling tot de meeste andere toepassingen, is de Start 2 Run app een echte personal coach met een echte stem die je begeleidt en motiveert tijdens het lopen.

Voor Wallonië en Frankrijk is zanger Loïc Nottet de ambassadeur en de digitale coach die lopers zal begeleiden bij hun trainingen. Na ontdekt te zijn in ‘The Voice Belgique’, vertegenwoordigde hij België op het Eurovisiesongfestival in 2015. Zijn vierde plaats lanceerde hem definitief en sindsdien scheert de man met het aparte stemgeluid hoge toppen in Wallonië en Frankrijk.

Nottet staat te springen voor zijn rol als coach: “Dit is iets compleet nieuws voor mij, maar ik ben altijd enthousiast om dingen te proberen die ik nog nooit gedaan heb”, klinkt het. “Zelf ben ik het gewoon om veel cardio te doen om het hoge niveau van mijn shows te behouden, want daarin moet ik veel dansen. Daarom loop ik graag om mijn conditie te onderhouden.”

In Vlaanderen kennen we het programma al langer. Bij ons is het Evy Gruyaert die beginnende lopers assisteert tijdens het trainen.