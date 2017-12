Loïc Nottet verrast fans met muzikaal kerstcadeau EVDB

12u19 4 Goedefroit Music De Belgische zanger verraste zijn fans zonet met een gloednieuw nummer. Showbizz Fans van Loïc Nottet mogen zichzelf gelukkig prijzen, ze kregen namelijk net een nieuw liedje cadeau voor hun kerst. 'Go To Sleep' is een prachtig kerstlied met bijbehorende clip.

Loïc Nottet nam in 2014 deel aan de Waalse versie van The Voice. Een jaar later werd hij vierde op het Eurovisiesongfestival met zijn nummer 'Rhythm Inside'. Die deelname lanceerde zijn nationale en internationale carrière. Ook in Frankrijk is Nottet namelijk razend populair. Dit jaar speelde hij twee uitverkochte shows in de Brusselse Ancienne Belgique, om later twee shows in Vorst Nationaal aan te kondigen die in recordtempo uitverkocht waren.

Nu brengt hij een single uit speciaal voor de feestdagen. Zowel de compositie als de tekst van 'Go To Sleep' zijn van de hand van Loïc zelf. Emmanuel Avgoustinatos voorzag de arrangementen.