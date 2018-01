Logeren bij Sven Nys: een pak goedkoper dan bij de Planckaerts DBJ en SP

19 januari 2018

13u53 12 Showbizz Op 1 april gaat de bed & breakfast van Sven Nys en zijn vriendin An Van den Eynde open en daar kan je nu al voor reserveren. De locatie van SNLogies bevindt zich op enkele honderden meters van Svens huis en biedt plaats aan tien personen.

Dat Sven Nys na zijn carrière als veldrijder niet stil zit, is wel duidelijk. Hij leidt een wielerploeg, laat zich op de voet volgen in het televisieprogramma 'DNA Nys' en nu komt ook de opening van zijn eigen B&B SNLogies dichterbij. Op 1 april opent hij die aan de voet van de Balenberg. Er is plaats voor tien gasten.

De bezoekers kunnen kiezen uit vijf ruime slaapkamers en moeten drie badkamers delen. Beneden is er een gemeenschappelijke keuken en een grote eet- en woonkamer. Wie ondertussen zijn nagels onder handen wil laten nemen, kan ook terecht in de hoeve want An, de vriendin van Sven, verhuist er ten laatste half juni haar schoonheidssalon Zanty naar toe.

“Anneke zal haar schoonheidsinstituut met nagelstudio en verzorgingsruimtes hier in de voormalige stal van de hoeve onderbrengen”, zei Sven in een eerder interview. “Dit is eveneens een mooie gelegenheid om samen iets op te bouwen, met elk onze eigen inbreng. Maaltijden moeten de gasten wel zelf voorzien. Verwacht dan ook niet dat ik hier ’s ochtends met verse croissants zal staan, of de koffie kom uitschenken. (lacht) Maar zeg nooit nooit. Als ik zoiets doe, wil ik dat ook goed doen.”

Niet duur

Erg veel euro's moet je daar niet voor neertellen, want je kan al in de hoeve overnachten vanaf 25 euro per persoon, ontbijt dus niet inbegrepen. Ter vergelijking: een overnachting zonder ontbijt in de chambres d'hôtes van de Planckaerts kost 70 euro tijdens de week en 90 euro tijdens het weekend.

Boeken voor een nachtje bij Sven Nys kan via sncycling@gmail.com.