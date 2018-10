Logeren bij schlagerzangeres Trisha? Het kan: "Ik verhuur onze penthouse via Airbnb" KD

11 oktober 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Schlagerzangeres Trisha (35), de ex van Ignace Crombé, heeft samen met haar echtgenoot Kurt een fitnesszaak overgenomen. Daardoor zijn de twee niet vaak thuis, dus verhuren ze hun penthouse op het internet.

"Momenteel zijn we vooral met de zaak bezig", vertelt Kurt (48). "Al treedt Trisha soms nog wel op. Maar de zaak gaat nu voor. 't Is geen snoepwinkeltje, hé. We hebben veel personeel en meer dan duizend leden."

Dat kan al tellen. En intussen kan men ­jullie penthouse boeken voor een verblijf via Airbnb.

Door de zaak zijn we vaak in West-Vlaanderen. Terwijl onze woonst in de Kempen leegstaat, kan er dus gerust iemand anders gebruik van maken. 

Waarom verhuren als je kan verkopen? 

Oh, maar dat willen we niet. We zijn er nog vaak. En ’t is de plek waar veel herinneringen aan vasthangen. We pendelen veel. Onze tweeling is nog niet schoolplichtig, dus dat is geen probleem. Met ons Axelle (Trisha’s dochter met Ignace Crombé, nvdr.) is dat wat moeilijker. Maar zij is afwisselend ook een week bij haar papa. In onze ‘vrije week’ kunnen wij dan gerust naar West-Vlaanderen. 

Jullie penthouse krijgt lovende commentaren op Airbnb.

Ja, goed, hé! Het is heel leuk als mensen content zijn en zeggen dat ze een geweldig verblijf hebben gehad. Onze penthouse is bovendien op wandelafstand van Bobbejaanland. ’t Is een toplocatie, al zeg ik het zelf. 

Mogen we jullie in het volgende seizoen van ‘Met Vier in Bed’ verwachten?

Oh, wij staan daar zeker voor open. Ook al is ’t bij ons geen bed and breakfast. Want voor hun ontbijt moeten de mensen zelf zorgen. Maar wat extra reclame is altijd mooi meegenomen, natuurlijk!