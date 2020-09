Loes Van den Heuvel strikt rol in musicalversie ‘Legally Blonde’ BDB

17 september 2020

13u55 0 Showbizz Loes Van den Heuvel (64) zal volgend jaar te zien zijn in de Vlaamse versie van de hitmusical ‘Legally Blonde’. De ‘F.C. De Kampioenen’-actrice vervangt Anne Mie Gils (62), die wegens agendaproblemen moest passen voor de rol.

Binnen exact één jaar gaat ‘Legally Blonde’, de musical die gebaseerd is op de gelijknamige filmreeks rond rechtenstudente Elle Woods, in première in het Antwerpse Theater Elckerlyc. Door de coronacrisis werden de voorstellingen uitgesteld naar september 2021. “Door die verschuiving kon Anne Mie Gils zich niet langer vrijmaken voor de rol van Paulette, de flamboyante kapster waar Elle haar steun en toeverlaat in vindt. We gingen op zoek naar iemand die 100% thuis is in het komische genre, veel sympathie uitstraalt en met veel energie op het podium kan staan. Zo belandden we automatisch bij Loes Van den Heuvel. We zijn dan ook ontzettend enthousiast dat ze deze rol heeft aanvaard en onze cast vervoegt!”

Het is de eerste keer dat de ‘F.C. De Kampioenen’-actrice een hoofdrol speelt in een musical. “Het zal werken zijn! Ik heb al wel gezongen, maar ik zal deze muziek toch goed moeten voorbereiden denk ik... Het gaat alleszins een ongelofelijk spektakel worden”, klinkt het enthousiast.

Ianthe Tavernier, bekend van ‘De Buurtpolitie’, kruipt in de huid van Elle Woods. Ook Karel Deruwe, Line Ellegiers, Lars Cuynen en Michael Limpens zijn te zien in de musical. Tickets voor de voorstellingen, die lopen van 17 tot en met 26 september 2021, zijn te koop via via www.bso-producties.be.

