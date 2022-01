Loes Van den Heuvel in ‘De Buurtpolitie’: “Auditie doen? Daar ben ik te oud voor geworden”

TVLoes Van den Heuvel (65) zien we zelden in een andere rol dan die van Carmen Waterslaeghers in ‘F.C. De Kampioenen’. Maar kijk, vanaf deze week is ze te zien als burgemeester in ‘De Buurtpolitie VIPS’ op VTM. “Ik had nog nooit één aflevering gezien”, geeft Loes ruiterlijk toe. Maar stoppen met acteren, dat zit er voorlopig nog niet in. De actrice vertelt over hoe het is om met ongeschoolde BV’s op de set te staan, wat de toekomst inhoudt voor De Kampioenen en hoe twee hondjes onverwacht het gat dat Neroke achterliet, opvulden. “Alsof het zo moest zijn.”