Lode De Roover uit ‘Ja, Chef!’ neemt gas terug na noodsignaal van zijn kinderen: “We willen in de toekomst minder missen”

TV Pajtim Bajrami, de opvliegen­de kok uit ‘Ja, chef!’: “Hier is nog nooit iemand opgestapt”

25 november In de nieuwe docureeks ‘Ja, chef!’ van VIER dook een opmerkelijke kok op: Pajtim Bajrami (30) van De Stadt Van Luijck uit Sint-Truiden, volgens Gault&Millau een topper in wording. Zijn keuken is geraffineerd, sjiek en cool, maar in de keuken zelf vliegt al die elegantie de vuilbak in en strooit Bajrami met ‘fuck’ en ‘shit’ alsof het peper en zout is.