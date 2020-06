Lockdown in ‘halve latrelatie’ dreef Jo Vally naar de politiek: “Ik twijfel aan onze multiculturele samenleving” Redactie

28 juni 2020

11u30

Bron: Primo 2 Showbizz Op persoonlijk vlak heeft de lockdown weinig of geen vat gehad op Jo Vally, tenzij dan misschien - zoals bij vele zelfstandigen - op zijn bankrekening. Maar Jo beseft dat velen er slechter aan toe zijn. Overdag zonderde hij zich helemaal alleen af in zijn nieuwe kantoor, ’s avonds keerde hij terug naar Marcella op nauwelijks één kilometer daarvandaan. “Ik heb de lockdown in een halve latrelatie doorgebracht”, lacht hij in het weekblad Primo. Muziek was tijdens die periode van afzondering in zijn mancave de rode draad. Toch leidde het ook tot twee passies die voor corona door tijdsgebrek op een laag pitje waren komen te staan: het fietsen en … de politiek.

Hoe heb je die drie maanden lockdown doorgemaakt, Jo?

JO VALLY: In een soort halve latrelatie, bij wijze van spreken. (lacht) Maar voor men weer van alles gaat veronderstellen, geef ik daar wat uitleg bij: overdag zat ik in de vroegere woning van mijn dochter Carmen. Daar is nu mijn management gevestigd, en staat ook al mijn muziekapparatuur. Dat huis bevindt zich op nauwelijks twee minuten rijden van mijn woning. ’s Avonds ga ik dan, net zoals iemand die op kantoor werkt, gewoon naar huis, naar Marcella.

Heb je daarvoor speciaal een tweede huis gekocht?

Nee, dat nu ook weer niet. Het zit zo: enkele jaren geleden heeft Marcella van haar moeder het ouderlijk huis geërfd, en daarnaast lag nog een stuk bouwgrond. In dat huis heb ik een tijdje mijn management ondergebracht. Op een gegeven moment wilde Carmen alleen gaan wonen, en we beslisten om voor haar een huis te bouwen op die grond. Carmen heeft daar drie jaar gewoond, denk ik. Zelfs met een vorige vriend, met wie ze uiteindelijk heeft gebroken. Ze leerde vervolgens Pieter kennen, en is meteen bij hem gaan wonen in Kapelle-op-den-Bos omdat hij daar een nieuwbouw had gezet. Hij heeft er een praktijk als dierenarts, die intussen een kliniek is geworden. Toen Carmen verhuisde, heb ik de hele muzikale inboedel van het oude huis naar die nieuwe woonst verplaatst en het oude huis verkocht. En dus ja, nu huur ik dit huis, dat mijn kantoor is, van mijn dochter.

Daar zat je dus al voor de coronacrisis uitbrak.

Ja, maar nu heb ik daar veel uren gesleten, omzeggens alle dagen van de lockdown. Vroeger kwam ik er af en toe, want ik was vanzelfsprekend veel de baan op. Nu kon en mocht ik nergens heen.

Je had die lockdown ook thuis kunnen doorbrengen.

Marcella en ik hebben elk onze eigen leefwereld, onze eigen interesses. Zij is een huiselijk type, zorgt dat alles pico bello in orde is, en is ook veel bezig met de kleinkinderen. En ik ben verslaafd aan muziek. Ik kon het haar echt niet aandoen om die muzikale inboedel bij ons thuis te installeren, terwijl het daar nu mooi opgesteld staat in dat andere huis. Sinds de lockdown hoor ik koppels vaak beweren dat ze het moeilijk hebben om 24 uur op 24 samen te zitten, dat partners op elkaars zenuwen gaan werken. Trouwens, specialisten stellen vast dat er dezer dagen door de lockdown veel huiselijke spanningen zijn en denken dat er ook veel echtscheidingen gaan volgen. Niet dat het bij ons zover komt, we zijn op dat vlak alle twee rustige mensen, maar nu we toch die mogelijkheid hadden, wilden we daar gebruik van maken. Eerlijk gezegd: ik zou thuis met mijn vingers zitten draaien en zot worden. Hier heb ik mijn amusement. Ik maak bijvoorbeeld zoveel lawaai – lees: muziek – als ik zelf wil. Op de middag ga ik altijd naar huis om te eten, en ’s avonds en ’s nachts breng ik met Marcella door. Soms met Carmen en haar gezin, haar kinderen gaan hier vlakbij naar school.

Kijk, getrouwde of samenwonende mensen moet elkaar hun vrijheid gunnen. We zijn niet allemaal zoals Nicole en Hugo, die er geen moeite mee hebben om steeds bij elkaar te zijn. Misschien om jaloers op te zijn, dat wel, maar in hun geval hebben ze buiten hun relatie nog een andere bindende factor, namelijk de muziek. En ze hebben geen kinderen. Dat je ruimte en tijd wil voor eigen plannen en interesses, betekent niet dat je elkaar niet meer respecteert of elkaar niet meer graag ziet. Integendeel, ik denk zelfs dat dat elke relatie ten goede komt.

Heb je je nooit verveeld in je muzikale mancave?

Nee, helemaal niet. Ik moest hier regelmatig het gras afrijden en de ruiten kuisen. Want onze kuisvrouw mocht niet langskomen, natuurlijk. Maar ik heb me hoofdzakelijk met muziek beziggehouden. Vroeger heb ik af en toe nummers geschreven, nu heb ik dat vaker gedaan. Omdat ik er nu meer tijd voor had. Ik ben een perfectionist, ik heb me een redelijk ingewikkelde en dure synthesizer aangeschaft, waarmee ik mijn eigen composities kan opnemen in een demoversie. Ik ben geen technisch genie, ik heb ook serieus die handleidingen moeten lezen en herlezen om dat ding aan de praat te krijgen. Daar heb ik dus allemaal veel tijd in gestoken. De dag was sneller om dan ik dacht.

Je treedt hier ook elke zaterdagavond op.

Online, ja. Ik kreeg veel mails van fans, die het erg vonden dat ze me niet meer zagen en hoorden zingen. Daarom ben ik met dat online-avontuur begonnen. Met mijn technieker Joost ben ik een paar dagen zoet geweest met de installatie van die kleine studio. Met alle twee op veilige afstand en met mondmaskers, voor alle duidelijkheid. Mijn smartphone gebruik ik als camera, maar ik heb een apparaat gekocht waarmee de muziek die de kijkers thuis ontvangen, even goed klinkt als op een cd. Ik bespaar je de technische details, maar het komt erop neer dat er twee lijnen binnenkomen op mijn smartphone, één voor de muziek en één voor de stem.

Ik heb het programma ‘Vragen Staat Vrij’ genoemd. De fans mogen tot donderdagavond een verzoek per mail indienen, en daarbij uitleggen waarom dat nummer zoveel voor hen betekent. Ik heb er veel werk mee, soms vragen ze heel oude nummers aan waarvan ik de playbackbanden moet gaan zoeken. Bovendien ben ik mijn eigen technieker, mijn eigen regisseur, mijn eigen programmaleider. Ik doe echt alles in mijn eentje. Het is live on tape, de muziek op band, maar ik zing dus echt.

Ga je dat blijven doen?

Ja, al ga ik deze zomer, vanaf begin volgende maand dus, hier in de tuin mini-concerten, geven. Van dan af aan mag je festiviteiten voor maximum 200 mensen organiseren, zolang je de afstandsregels respecteert. In mijn geval zou dat betekenen dat ik zo’n 20 mensen kan uitnodigen in de tuin van mijn kantoor. Hoe, wie en wanneer, dat ben ik nog aan het uitdokteren. Nu staar ik op een gordijn – ik doe dat gordijn dicht omdat het beter is voor het geluid – maar dan zou ik optreden op mijn terras. Hopelijk zit het weer wat mee, zoals de afgelopen weken het geval was. Maar ik ga ook gewone optredens doen, volgende maand. Op 11 juli, de Vlaamse feestdag, treed ik op in Brakel Parike, in zaal Europa. Nu de maatregelen versoepeld zijn, zullen er allicht nog wel een paar bijkomen.

Zo te horen ben je tijdens de lockdown constant met muziek bezig geweest.

Ja, alhoewel. Ik ben opnieuw intensiever beginnen fietsen. Ik heb dat vroeger veel gedaan. De koersfiets stond nog altijd bij ons thuis in de garage. In het begin van de coronacrisis heb ik mijn tweewieler van de haak gehaald en heb ik een tocht gemaakt in de buurt. Het is hier licht hellend. Ik was op mijn gemakje aan het fietsen toen een oudere meneer me plots vlotjes voorbijreed. Misschien had hij wel een elektrische fiets, dat zal ik nooit weten, maar het heeft me toch aan het denken gezet. ‘Ik moet wat aan mijn conditie doen’, dacht ik bij mezelf. Ik heb de daad bij het woord gevoegd, en sindsdien fiets ik drie, vier keer per week zo’n 70 kilometer. De meeste mensen hebben er corona-kilo’s bij gekregen, ik ben dankzij die trainingen drie kilo afgevallen.

De grootste wielrenner aller tijden is bij wijze van spreken een buurman.

Eddy Merckx, bedoel je natuurlijk. Ja, Brixius ligt hier op een kwartier rijden met de fiets. Ik ken Eddy trouwens persoonlijk vrij goed. We hebben al enkele keren samen gefietst, en ik heb ook van hem een persoonlijke rondleiding gekregen in zijn huis, waar al zijn bekers en truien zijn opgeslagen. Een grote kampioen, een fijne persoon.

Jullie hebben door de maatregelen veel optredens – en dus ook een aanzienlijk stuk inkomen – moeten opofferen.

Ja, maar ik neem het de autoriteiten en de virologen niet kwalijk. Zij hebben die beperkingen opgelegd om erger te voorkomen. Ja, één ding misschien: ze hadden de artiesten ook wat meer financieel mogen ondersteunen, zoals ze dat bij veel andere zelfstandigen hebben gedaan. Ik heb een paar collega’s aan de lijn gehad, en zij hadden allemaal hetzelfde gevoel: dat ons beroep precies niet van belang was. Maar bon, ze hebben hun best gedaan om ons te beschermen. Dat er af en toe iets misloopt, is menselijk. Niemand is perfect.

Waar ik dan wel zeer verontwaardigd en kwaad over ben, zijn die manifestaties waar meer dan 10.000 mensen, samengeperst als sardienen, met de toelating van – sorry dat ik het woord gebruik – een pipo van een burgemeester van Brussel, die Philippe Close, zijn gaan betogen tegen racisme. Kijk, ik vind dat ieder mens op aarde, welke gelaatskleur hij of zij ook heeft, dezelfde rechten heeft en dat er iets moet gedaan worden aan racisme. En ik vind ook dat die agent, die die zwarte man (George Floyd, nvdr) heeft vermoord, serieus gestraft moet worden. Maar om dan met een zinloze betoging, die bovendien criminelen aantrekt die plunderen en geweld plegen, de volksgezondheid op het spel te zetten, dat is er ver over. Eigenlijk zou Close zelf moeten beslissen om af te treden. Virologen en andere politiekers doen maanden hun best om ons zo goed mogelijk door die moeilijke periode te loodsen, en dan komt er zo’n pipo – ik weet niet hoe ik hem anders moet noemen – die al de inspanningen van de politiekers, van de virologen en van het gros van de bevolking, in één namiddag van tafel veegt. Je hebt ze toch ook op tv gezien, die cafébazen, die met een meetlat hun ruimte aan het herindelen waren om aan de voorschriften te voldoen. Of het verzorgend personeel, dat elke dag op risico van eigen leven en gezondheid paraat stond om de medemens te helpen. Voor al die mensen is dat toch een kaakslag van jewelste, die duizenden betogers. Ik ben benieuwd welk effect die massabetogingen gaan hebben op de dagelijkse coronacijfers binnenkort. Ik hou in elk geval mijn hart vast. En dan nog dit: ik vind dat ook de politie ons respect verdient. Het is niet omdat er in sommige korpsen brutale en racistische agenten zitten, dat we hen nu ineens allemaal over dezelfde kam moeten scheren. De meesten van hen zetten zich ook dagelijks in om onze veiligheid te garanderen. Ik zou vandaag de dag niet graag in hun schoenen staan, eerlijk gezegd. Bij elke manifestatie weten ze op voorhand dat ze te maken gaan hebben met criminelen die van de gelegenheid misbruik maken om te stelen en te verwoesten. Dat ze met stenen gaan bekogeld worden, of zelfs lijfelijk worden aangevallen. Met wat er nu allemaal gebeurd is, gaan die agenten waarschijnlijk nog voorzichtiger zijn en zelfs niet meer durven ingrijpen tegen criminelen wanneer het nodig is. Want die nietsnutten sus je niet met woorden. Ik zou geen agent in Brussel willen zijn. Wanneer ze iemand oppakken die zware strafbare feiten heeft gepleegd, wordt die na enkele uren al vrijgelaten. Echt wraakroepend allemaal.

Hier lijkt wel een politieker aan het woord …

De politiek heeft me altijd geïnteresseerd, maar sinds de coronacrisis nog méér dan ooit tevoren. Ik heb alle dagen trouw naar het nieuws gekeken op tv, en ook naar ‘Terzake’ en ‘De Afspraak’. Ik denk niet dat ik één aflevering heb gemist. Ik heb veel bijgeleerd in die drie maanden.

Zou je je zelf aan de politiek willen wagen?

Ik denk het wel, maar dan voorlopig op gemeentelijk vlak. Trouwens, mocht het van mij afhangen, zou ik die gemeentelijke politiek ook anders gaan organiseren. Geen lijsten meer met partijen, maar enkel personen. Wie de meeste stemmen heeft, wordt burgemeester, ongeacht tot welke politieke partij hij of zij ook behoort. Het is misschien wat simplistisch en utopisch wat ik nu zeg, maar het zou in elk geval democratischer zijn dan nu het geval is. In de huidige structuur kan de winnaar nog worden uitgesloten omdat andere partijen een coalitie vormen tegen hem of haar. De term democratie wordt in ons land vaak met de voeten getreden, vind ik.

Ook in de nationale politiek?

Ja, ook daar. Kijk, het Vlaams Belang is volgens een recente enquête de grootste partij in Vlaanderen, en toch wil geen enkele andere partij met hen spreken. Spreken, ik heb het zelfs nog niet over een coalitie met hen. Die paar politiekers van andere partijen die durven te stellen dat het cordon sanitaire moet worden doorbroken, krijgen meteen al hun partijgenoten over zich heen. Zoals die nieuwe voorzitter van de Open Vld, Lachaert, die had gezegd dat er tenminste met Vlaams Belang gesproken moest worden. Hij kreeg ten onrechte veel kritiek, ook van zijn partijgenoten. Erg democratisch is dat niet, als je ziet hoeveel kiezers voor die partij hebben gestemd. Ik ben het niet met alles eens wat ze verkondigen, zeker niet met sommige militanten van die partij die té extreem zijn. Maar als mensen en masse voor hen stemmen, dan moet je die ook respecteren en naar hen luisteren. Zoveel opinies negeren is ondemocratisch. Net zoals het allesbehalve democratisch is wat PS-voorzitter Magnette doet en uitkraamt.

Hoezo?

Hij is de voorzitter van de derde grootste partij van het land, maar gedraagt zich als de grote baas. Theo Francken stak hem onlangs de hand uit, maar hij lachte dat weg met de opmerking dat de N-VA smeekt om aan de macht te komen. Smeken zullen ze zeker niet doen, maar wat is er verkeerd aan om mee te willen besturen? Om hun verantwoordelijkheid op te nemen? Ach, wij Vlamingen worden onderdrukt door figuren als Magnette en een partij als de PS. Al jaren is dat zo en er lijkt geen verandering in te komen.

Hoe moet het volgens jou verder met ons land?

Ik vraag me af of België nog te redden valt. Er zijn wel bekwame politiekers, maar ik vraag me af of die genoeg slagkracht hebben om iets te realiseren. We proberen al meer dan een jaar een regering te vormen. Nu smijten ze met geld, geven ze zelfs treintickets weg zonder dat de grote baas van de NMBS van iets weet. Dat kan je toch aan geen buitenlander meer uitleggen. En wie gaat dat betalen? Wie gaat nog durven regeren in een land met zoveel schulden?

In november word je voor de vijfde keer opa. Baart de toekomst van je kleinkinderen je soms zorgen?

Ik weet dat ze een goede opvoeding gaan krijgen, en dat ze financieel nooit wat tekort gaan komen. Ze zitten in een goed nest, zoals ze zeggen. Maar wat gaat de toekomst hier op maatschappelijk vlak brengen, met die overvloedige migratie die nu aan de gang is? Ik begrijp dat mensen hun land ontvluchten wanneer de kogels hen om de oren fluiten en ze door die oorlogen haast geen voedsel hebben. Maar of de emigratie naar onze contreien de ideale oplossing is, durf ik sterk te betwijfelen. Ik twijfel trouwens aan onze multiculturele samenleving. Ik wijs geen enkele groep mensen met de vinger na - zoals ik al zei, is elk individu op deze aarde gelijk voor de wet. Ik gun elke mens op aarde alle geluk. En dat meen ik echt. Maar nu worden ze het slachtoffer van mensensmokkelaars die hen hemel op aarde beloven in Europa. Tot die sukkelaars naar hier komen en vaststellen dat het niet zo is, dat het geld hier niet op straat te rapen valt. En wat gebeurt er dan wanneer ze van geen hout meer pijlen kunnen maken? Sommigen gaan stelen, plegen overvallen, omdat ze geen andere uitweg meer zien. Er moeten toch andere oplossingen zijn om die mensen te helpen. Nu besteden ze in sommige gevallen hun hele hebben en goed om de overtocht naar Europa te wagen, om dan vast te stellen dat ze het hier niet beter hebben dan in hun eigen land. Het verschil tussen katholieken en moslims is té groot. Bij ons is men niet meer zo fanatiek bezig met godsdienst, in de islam is dat wel het geval. Ik vel geen oordeel, ik stel gewoon vast.

Iets anders dat je allicht aan het denken zet nu je vijfde kleinkind op komst is: je wordt ouder opa, om Peter Koelewijn te parafraseren.

Ja, niemand wordt helaas jonger. Doordat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken en ik gepassioneerd bezig ben met muziek, denk ik slechts af en toe aan mijn levenseinde. Overigens: je moet ook in de herfst van je leven van elke dag die je is gegund, profiteren zoveel je kunt. Je gaat niet langer leven omdat je zit te piekeren over je leeftijd. Integendeel, het maakt je ongezond. Maar af en toe word ik met de neus op de feiten gedrukt, zoals onlangs …

Hoezo?

Een van mijn trouwste fans, Maddie, is vrij onverwacht aan corona overleden. Ik ben er echt niet goed van geweest. Maddie durfde niet in een vliegtuig, maar toch heb ik haar enkele jaren geleden overtuigd om eens mee te gaan op fanreis. Haar vliegangst was meteen verdwenen, en sindsdien had ze geen enkele fanreis meer gemist. Vorig jaar nog was ze mee toen ik met de fans een cruise maakte. Ze was ook al ingeschreven voor mijn volgende fanreis. En dan dit. Maggie was op een dag opgestaan met ademhalingsproblemen. Ze is naar de kliniek gegaan, maar werd na een test opnieuw naar huis gestuurd. Ze is nog een tweede keer gegaan, en weer vonden ze een opname niet noodzakelijk. Enkele dagen later kon ze bijna niet meer ademen toen ze ’s morgens wakker werd. Haar vriend ging naar de keuken om iets te halen, en toen hij terugkwam, lag ze dood in de zetel. Onwezenlijk.

Tot slot: je hebt een nieuwe single op de markt.

Ja, net voor de crisis is een nieuwe single uitgekomen, ‘Zomer In Mijn Straat’. Plots is dat natuurlijk wel een erg toepasselijke titel geworden, want veel mensen gaan deze zomer allicht thuis, in hun straat, doorbrengen.