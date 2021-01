Lockdown had grote impact op gezin van Joris Hessels: “Onze kinderen die almaar ongelukkiger werden, dat kwam binnen”

Showbizz Joris Hessels heeft geleerd uit relatiefou­ten: “Ik trek nu aan de alarmbel als ik niet goed in m’n vel zit”

23 juli “Als het thuis heel druk is, durf ik al eens uit te schieten.” In het samengestelde gezin met vier kinderen van tv-maker Joris Hessels (39) lopen de emoties al eens hoog op. Hij is gelukkig samen met zijn vriendin Evelien, en blikt terug op zijn vorige relatie en wat hij daaruit geleerd heeft. “Na de scheiding heb ik me heel schuldig gevoeld, omdat ík de keuze heb gemaakt om uit elkaar te gaan”, zegt hij in ‘Dag Allemaal’.