Lize Feryn pakt bodyshamers aan: "Laten we lief zijn voor elkaar"

15 maart 2019

17u30 0 Showbizz Model en actrice Lize Feryn (26) mag dan wel op handen gedragen worden door heel wat modekenners, toch krijgt ze op sociale media met regelmaat van de klok te maken met bodyshaming. Omdat Lize dat beu is, deelde ze nu een filmpje op instagram waarin ze chips eet en haar haters op gepaste wijze aanpakt. “Waarom krijgen vrouwen met een maatje minder de wind van voren?”, klinkt het.

“Nog een keertje dan”, begint Lize haar boodschap. “Ik vind het raar dat ik me moet blijven verantwoorden voor m’n lichaam. Dat ik mager gebouwd ben, zou niemands zorg moeten zijn. Ik ben kerngezond en heb de luxe nooit calorieën te moeten tellen. Waarom zeggen we geen hoera aan alle lichaamstypes? Waarom spreekt men van ‘zoveel mogelijk diversiteit’, als vrouwen met een maatje minder daarbij de wind van voren krijgen? Waarom is het oké om de imperfectie van méér rondingen toe te juichen, maar de imperfectie van minder rondingen af te schieten? Laten we lief zijn voor elkaar. Laten we streven voor gezonde lijven in alle maten! En vooral girls & boys, laten we trots zijn op het lijf dat we gekregen hebben!”

Actrice Tinne Oltmans (26) - die zelf ook met een slanke mijn mag pronken - juicht de woorden van Lize toe. “Heel herkenbaar. Thanks om dit even in de kijker te zetten”, schreef ze.

Ook heel wat andere BV’s, waaronder Ruth Beeckmans en ‘Mijn pop-uprestaurant’-deelneemster Miette Dierckx, steunden Lize. Al kwam de meest grappige reactie toch wel van Lizes lief, sportjournalist Aster Nzeyimana. Hij maakte zich ‘boos’: ‘Godverdomme Lize, zit ge nu weeral aan mijn chips?’

Bikinifoto

Een ding is zeker: die aflatende kritiek op Lizes figuur moet allesbehalve fijn zijn. Des te meer omdat het niet de eerste keer is dat ze zoiets meemaakt. Een paar maanden geleden postte Lize een bikinifoto, die ook heel wat negatieve reacties uitlokte. Lize zag zich toen ook genoodzaakt om zich te verdedigen. Ook toen kreeg Feryn heel wat steun van bekende vrienden. Zo lieten onder andere Kobe Ilsen en Danira Bouhkriss weten dat de negatieve reacties op Lizes lijf onterecht waren.