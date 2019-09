Lize Feryn over haar tijd als model: “Toen ben ik mezelf een beetje verloren in een dieet” Redactie

17 september 2019

12u01

Bron: HUMO 0 Showbizz Lize Feryn (26) in een onflatteuze poncho. Lize die een gek robotdansje doet. Lize die op weinig verfijnde wijze een straal water in haar mond mikt. Voor een model doet ze verrassend weinig moeite om haar meest vlekkeloze kant te tonen op sociale media. In HUMO praat de actrice/model openhartig over haar eigen lichaam. “Ik ben liever grappig dan mooi”, klinkt het.

“Ik vind humor belangrijker. Ik ben liever grappig dan mooi, dus zal ik het niet laten om met mijn tanden vol choco op Instagram te poseren. Ik heb gemerkt dat het niet sympathiek overkomt om altijd de perfecte versie van jezelf te tonen. Dan krijg je commentaar”, begint Lize. “Ik heb geleerd dat je best op complimenten kunt reageren met een ‘dank je wel’, ook al ben je het er niet noodzakelijk mee eens. Het is een illusie dat modellen altijd blij zijn met hun uiterlijk. Uiteraard heb ik ook complexen. Als model word je er nog eens extra op gewezen.”

Getal op de weegschaal

Lize kwam als 18-jarig model op de catwalks van Milaan terecht. Maar dat was niet allemaal rozengeur en maneschijn, zo vertelt Lize. “Het is niet makkelijk om op je achttiende te horen: ‘Als je nog drie centimeter kwijtspeelt rond je heupen, dán gaan er leuke dingen gebeuren.’ Toen maten mijn heupen 93 centimeter, maar om in buitenlandse shows te lopen, moest ik onder de 90 gaan. Als tiener is het heel moeilijk jezelf niet te verliezen in zo’n dieet.”

Dat is de actrice ook zelf overkomen. “Ik ben tien maanden heel fel bezig geweest met mijn gewicht. (Aarzelt) Ik ben voorzichtig met daarover te praten. Je zult altijd mensen hebben die zeggen: ‘Zie je wel...’ Ik wil niet afgerekend worden op een fase in mijn leven waarin ik nog piepjong was en vatbaar voor commentaar. Mensen vinden het moeilijk te geloven dat je daar ooit helemaal verlost van kunt zijn. Ik geloof dat wél. Ik weet 100 procent zeker dat ik gezond ben”, gaat ze verder. “Op een bepaald moment is gewoon het besef gekomen: ga ik nu voor de rest van mijn leven alleen nog maar aan eten denken? Dat wilde ik niet. Constant bezig zijn met dat getal op de weegschaal is uitputtend. Na die tien maanden heb ik stilletjesaan mijn draai gevonden. Ik merkte dat ik, ook al at ik gewoon, mijn job kon blijven doen. De klik is toen vanzelf gekomen.”

