Lize Feryn is kritiek op haar uiterlijk beu: “Ik merkte dat ik een complex creëerde dat ik eigenlijk niet had” SD

09 april 2019

23u00

Bron: Eén 0

Omdat ze de beledigende commentaren op haar uiterlijk beu is, postte Lize Feryn een filmpje op haar Instagram terwijl ze rijkelijk chips aan het eten is. Lize: “Over het algemeen zit ik er niet mee in, maar ik merkte dat ik een complex creëerde die ik eigenlijk niet had.” En dus besloot Feryn op humoristische manier te reageren.

‘Van Gils & gasten’, elke weekdag om 22u op Eén