Lize Feryn gaat zingen in theaterstuk ‘The Broken Circle Breakdown’: “Eerste keer dat ik zing als mezelf”

'Close' grijpt helaas naast het beeldje, 'Everything Everywhere All at Once' wint zowat alles

‘Everything, Everywhere, All At Once’ is de verpletterende winnaar van de 95ste editie van de Oscars. De absurde actiekomedie-dramafilm ging met zowat alle grote prijzen naar huis: zeven beeldjes in totaal, waaronder die voor Beste Film, Beste Regie, Beste Mannelijke Bijrol en Beste Actrice. Brendan Fraser - in een ver verleden bekend van ‘The Mummy’ - verraste als Beste Acteur. Pech voor Lukas Dhont wel, die de prijs voor Beste Buitenlandse Film naar ‘All Quiet On The Western Front’ zag gaan. Hij toonde zich echter strijdlustig achteraf: “Dit geeft ons een reden om het nog eens te doen.” Verder geen grote schandalen tijdens de show, maar wel héél wat spektakel dankzij Jimmy Kimmel, Rihanna en zelfs... een ezeltje.