‘Liza' gaat shoppen in de Nieuwstraat en smeert boterhammen voor de daklozen: wie is de kroonprinses echt?

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Adele heeft ingekader­de kauwgom van Céline Dion omhoog hangen in haar villa in Los Angeles

22 oktober Adele (33) is terug van weggeweest en iedereen zal het geweten hebben. Vorige week vrijdag bracht de Britse zangeres haar nieuwe single ‘Easy On Me’ uit en ondertussen gaf de Grammy-winnares haar fans ook al een rondleiding in haar huis in Los Angeles. Tijdens de tour kregen haar volgers bovendien een glimp te zien van het meest waardevolle item van de zangeres: een ingekaderde kauwgom van Céline Dion.