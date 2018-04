Liz Hurley toont het: zo steel je de spotlights op het verjaardagsfeestje van je puberzoon TC

07 april 2018

08u00 0 Showbizz Actrice Elizabeth Hurley (52) trok de aandacht op de verjaardagsfuif van haar zoon Damian. Middels een indrukwekkend decolleté.

Dan vier je eindelijk die 'sweet sixteen', besluit je moeder om je feestje te kapen. Het overkwam Damian, de zoon van Liz Hurley. Met dank aan de kledingkeuze van mama. Die zorgde er namelijk voor dat de puberende vriendjes van Damian even niet meer met hun aandacht bij hun jarige maatje waren. Damian is de zoon van Hurley uit haar stuk gelopen relatie met miljardair Steve Bing. Haar kennen we vooral als ex-model en als actrice uit de reeks 'The Royals'. Maar misschien nog meer als de ex-vriendin van topacteur Hugh Grant. Hun romance liep stuk toen hij in Hollywood met zijn broek op de knieën betrapt werd toen hij seks had in zijn auto met straatmadelief Devine Brown.