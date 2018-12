LIVESTREAM. Bekijk hier de Story Showbizz Awards: wie zijn de strafste showbizz-persoonlijkheden van het jaar? MVO

01 december 2018

18u30 4 Showbizz Kijk jij ook zo uit naar de Story Showbizz Awards, maar kan je zelf niet aanwezig zijn? Geen nood! Vanaf 19u30 kan je hier vanavond de volledige show live meevolgen.

Wie wordt dit jaar de ‘Man Naar Ons Hart’? Wie vind jij de beste zangeres, acteur of actrice? Nog even wachten en we komen erachter. Met presentatie van Kürt Rogiers en Katja Retsin belooft het net als ieder jaar weer een groot feest te worden in het bijzijn van bekend Vlaanderen.

Livestream toch gemist? Op 6 december kan je alles herbekijken op VIJF.

Hieronder kan je alvast nog eens herbekijken hoe ambiancemakers Gert en James zich vorig jaar amuseerden op het podium!