LIVEBLOG. ‘Miss België 2023’: iedereen zit klaar, de show gaat van start

TV Oude bekende maakt intrede in reboot ‘Sex and the City’ (en het gaat er wild aan toe)

Fans van ‘Sex and the City' opgelet! Want een oude bekende, met name de 61-jarige John Corbett (bekend door zijn rol als Aidan Shaw), maakt zijn comeback in de reboot van de reeks uit 1998. Dat deelt hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker (57) op Instagram.

10 februari