LIVE2020 steekt tourende muzikanten hart onder de riem: 200.000 euro vrijgemaakt

TV Vlaming laat Elvis herleven in finale ‘America’s Got Talent’: “Als we winnen, zijn we nét uit de kosten”

Elvis Presley is ‘alive’ en zíngt weer. Toch even, in de finale van ‘America’s Got Talent’ voorbije nacht. Dankzij ‘onze’ Chris Umé (33), die hem met deepfaketechnieken weer tot leven bracht. Of hij als eerste Vlaming ooit in de finale van ‘AGT’ met één miljoen dollar en een show in Las Vegas huiswaarts keert, weten we morgenvroeg pas. Maar gewonnen hebben ze sowieso: “Simon Cowell zei: ‘Jullie gaan sowieso naar Vegas.’”

14 september