LIVE. Zus van Amber Heard getuigt over geweld: “Johnny dreigde ermee haar hond door het autoraam te gooien”

Geen seconde missen van het proces? Je leest er alles over in ons dossier. Dagelijks kan je vanaf 15 uur onze tijd het proces ook live volgen bij HLN.

Nadat Amber Heard dinsdag haar getuigenis beëindigde, kreeg haar voormalige vriend iO Tillett Wright het woord. Zijn getuigenis werd vooraf opgenomen. Die vertelde dat wanneer Depp dronken was of drugs gebruikt had, hij een andere man werd. Toen ze een keer samen aan het zwembad zaten, zei Depp naar verluidt: “Ze heeft alleen maar haar looks. Ze heeft geen talent. Wanneer haar borsten gaan hangen, gaat niemand haar nog willen. Dan moet ze een andere manier vinden om te overleven.” De schrijver vertelde ook over een avond waarop Depp met Marilyn Manson en Paul Bettany cocaïne nam. “Depp maakte zich veel zorgen om zijn kinderen”, klonk het. “Hij schaamde zich, voelde spijt en was bang dat hij op zichzelf zou urineren wanneer ze er waren.”

Tillett Wright vertelde ook dat hij aanwezig was op het huwelijk van Depp en Heard en dat hij samen met de acteur naar de receptie liep. Dan zou Depp hem gezegd hebben: “We zijn getrouwd nu. Nu kan ik haar in het gezicht slaan en kan niemand er nog iets aan doen.”

Daarna volgde Rocky Pennington, ook een voormalige vriendin van de actrice. Zij zal vandaag haar getuigenis verderzetten. Pennington vertelde woensdag dat Depp zich onder invloed van drank en drugs slechter begon te gedragen. “Ik was bezorgd om Amber. Ik had verdriet voor haar én voor Johnny, want hij is ook mijn vriend. Ik hoopte echt dat ze de situatie konden rechttrekken.” De vrouw vertelde dat ze in 2016 getuige was van een ruzie tussen de twee acteurs. Ze zag vooral veel schade aan de woning, zei ze. “Hij bleef maar roepen. En dus ging ik er heen en stapte tussen hen in.” Volgens Pennington heeft ze nooit gezien dat Depp zijn vrouw pijn deed, op welke manier dan ook.

Wel zou ze in 2015 verwondingen hebben opgemerkt bij haar vriendin: een snee op haar voorhoofd, een rood gezicht en een bloeding waar Depp haar uit haar hoofd zou hebben getrokken. “Het was haar haarkleur op de grond", zei Pennington, die er wel aan toevoegde dat ze het incident zelf niet had gezien.

Discussie over de honden en Elon Musk

Ook Joshua Drew, de ex-man van de vorige getuige en eveneens lid van de ‘inner circle’ van Amber en Johnny, nam het woord. Hij vertelde dat de honden van het koppel vrij door hun appartement liepen en continu op de vloer hun gevoeg deden. Tijdens het proces was er eerder discussie over ontlasting die Depp op een bepaald moment op bed vond. Volgens de acteur kwam die van Amber, zij wees de honden met de vinger. Drew vertelde ook dat Elon Musk amper een maand na de scheiding met Depp op bezoek kwam bij de actrice. Heard begon een relatie met de CEO, maar beklemtoonde altijd dat de romance pas begon na de breuk met haar echtgenoot. Nu bleek dat ze er in elk geval niet veel gras heeft over laten groeien.

Drew beklemtoonde ook dat de verwondingen van de actrice die ze opliep voor een optreden in ‘The Late Late Show' echt waren. “Ze had blauwe plekken onder haar ogen en haar voorhoofd was rood”, zei hij.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Whitney Henriquez, de zus van Amber Heard. © AFP

Hond door het autoraampje

Later op de dag nam Whitney Henriquez, de zus van Amber Heard, plaats op de getuigenbank. Ook zij verwees naar de agressieve kant van Depp. “Op een bepaald moment hield hij een van de honden van Amber door het raampje van de auto”, herinnerde zij zich. “Ik was doodsbang. Omdat hij dronken was, kon ik niet inschatten wat hij zou doen. Het enige wat hij deed, was erg luid lachen. Nadien grapte hij dat hij de hond in de microgolfoven zou stoppen.”

Volgens Henriquez werd Depp woedend elke keer hij dronken of onder invloed was. “Dan schold hij ons uit en noemde hij ons teven. Wanneer hij cocaïne gebruikte, was het hek helemaal van de dam. Soms werd hij ook erg jaloers en beschuldigde hij Amber van overspel.”

Tijdens het begin van hun relatie was er volgens Whitney echter geen vuiltje aan de lucht. “Ik zag dat ze van elkaar hielden”, vertelde ze. “M’n zus was volgens mij nog nooit zo verliefd geweest. Maar toen de verslavingen van Depp steeds erger werden, begon hij zich ook steeds agressiever te gedragen. Hij probeerde ook haar carrière te fnuiken. Als ze een auditie of een meeting had, werd hij woedend. ‘Ze hoeft niet te werken, ik kan ook voor haar zorgen’, foeterde hij dan.”