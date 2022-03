LIVE. Win een speeddate op de radio met Niels Destadsbader ten voordele van ‘Oekraïne 12-12'

Celebrities Kourtney Kardashian in menopauze na ivf-behande­ling: “Niet de meest geweldige ervaring”

Kourtney Kardashian (42) heeft in de nieuwe trailer voor haar realityshow ‘The Kardashians’ onthuld dat haar pogingen om een baby te verwekken via in-vitrofertilisatie haar “in de menopauze brachten”. Verder vertelt ze ook dat de behandeling gewichtstoename veroorzaakte en dat ze daardoor overspoeld werd met “onbeschofte” opmerkingen over haar lichaam op onder andere Instagram.

