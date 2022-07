LIVE. Voorlaatste dag Tomorrowland: prinses Delphine strekt de beentjes in Boom, Yves Deruyter zet het feestje verder in The Rose Garden

Celebrities Will Smith deelt video na Os­car-hei­sa: “Chris, ik wil me excuseren tegenover jou”

Het duurde even, maar Will Smith (53) gaf opnieuw een teken van leven. De acteur plaatste een video op YouTube waarin hij zich excuseert tegenover Chris Rock (57) en zijn familie, maar ook tegenover zijn eigen gezin. Dat doet de acteur nadat hij eind maart een klap uitdeelde aan Chris op de Oscars. “Mijn gedrag was onacceptabel, ik ben er wanneer Chris klaar is om te praten.”

29 juli