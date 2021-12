LIVE. Volg Koen Wauters in de Dakar-rally

TV RECENSIE. ‘The Book of Boba Fett’: “Vooralsnog geen open boek”

Vier regels tekst, iets meer dan zes minuten schermtijd en een ongelukkige sterfscène. Meer kreeg premiejager Boba Fett niet toebedeeld in de originele Star Wars trilogie. Toch groeide de mysterieuze man in het gehavende harnas uit tot een iconisch personage onder de fans. Eén die meer dan 40 jaar later nu zijn eigen spin-off krijgt met het zevendelige ‘The Book of Boba Fett’ op Disney+. Of dit nevenpersonage ook als hoofdpersonage kan overtuigen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

29 december