LIVE. Volg hier live de Q-Escape Room en win tot 100.000 euro

Celebrities John Travolta blikt terug op iconische dans met prinses Diana: “Als een sprookje”

23 april De foto’s zijn de wereld rondgegaan: John Travolta (67) die samen met de Britse prinses Diana over de dansvloer zweeft in 1985. Ook voor de acteur een iconisch moment, al was hij helemaal niet voorbereid. Dat vertelt hij aan Esquire Mexico. Hij heeft het ook over de dood van zijn echtgenote Kelly Preston: “Rouwen is erg persoonlijk."