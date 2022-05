LIVE. Volg hier hoe Amber Heard haar getuigenis hervat

Geen seconde missen van het proces? Je leest er alles over in ons dossier .

De rechtszaak die Johnny Depp aanspande tegen zijn ex-vrouw Amber Heard werd een weekje gepauzeerd. Reden daarvoor is een congres dat rechter Penney Azcarate moet bijwonen. Dat was al lange tijd op voorhand ingepland en kwam dus voor beide partijen niet als een verrassing. Het geeft het team van Johnny Depp wel ruim de tijd om hun kruisverhoor van Amber Heard voor te bereiden. De actrice getuigde de afgelopen dagen over haar gewelddadige relatie met Depp en werd daarbij ondervraagd door haar eigen advocate. Hierna is het aan het team van Depp om haar vragen te stellen.

Rechter Azcarate kampt evenwel met tijdsgebrek. Daarom zal de rechtszaak de komende dagen al om 9 uur plaatselijke tijd beginnen — bij ons is het dan 15 uur ’s middags. Normaal gezien wordt er wel nog steeds afgerond om 17 uur plaatselijke tijd, bij ons is dat 23 uur. Op 27 mei moeten beide partijen hun slotpleidooi houden, kondigde de rechter ook al aan. Dat betekent dat de tijd beperkt is. Volgens Azcarate had het team van Depp al 35 uur en 6 minuten van de voorziene tijd opgebruikt, het team van Heard 36 uur en 31 minuten. Dat betekent dat ze respectievelijk nog 26 uur en 9 minuten en 24 uur en 44 minuten overhouden om hun zaak te bepleiten. “Eens je tijd voorbij is, is het ook voorbij”, waarschuwde de rechter, die aangaf dat ze onverbiddelijk zou zijn: “Ook al zit je midden in een zin.”

De achtergrond

Johnny Depp en Amber Heard leerden elkaar kennen op de set van de film ‘The Rum Diary’ in 2011. In februari 2015 stapten ze in Los Angeles in het huwelijksbootje. Lang bleef hun relatie echter niet duren. In mei 2016 vroeg (en verkreeg) Heard een contactverbod voor haar ex. Hun scheiding werd in 2017 afgerond.

In 2018 schreef Heard een opiniestuk in de Washington Post, waarin ze verklaarde dat ze het slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze noemde Depp niet bij naam, maar die laatste meent dat het opiniestuk zijn imago schaadt en dus eist hij 50 miljoen dollar. Zijn ex diende een tegeneis in, van 100 miljoen dollar schadevergoeding.