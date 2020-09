LIVE. Volg hier de lancering van Rode Neuzen Dag SDE

23 september 2020

08u07 1 Showbizz Op vrijdag 4 december 2020 vindt de vijfde editie van Rode Neuzen Dag plaats. Vanwege corona wordt het ongetwijfeld een bijzondere editie. Volg nu live de lancering bij Qmusic.



Dit jaar geen grote slotshow in het Sportpaleis of rode neuzen in het straatbeeld. Corona gooit helaas roet in het eten. Daarom legt de goededoelactie van ‘Het Laatste Nieuws’, VTM, Qmusic en Belfius resoluut de nadruk op sensibilisering.