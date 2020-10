LIVE. Volg hier de finale van ‘Humo’s Rock Rally 2020'

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Na ruzie met ‘Sex and the Ci­ty’-collega verlaat Kim Cattrall de stad die haar groot maakte

17 oktober Als de wulpse Samantha uit ‘Sex and the City’ was ze jaren gek op New York, maar de liefde voor de stad die haar groot maakte lijkt intussen flink bekoeld. Actrice Kim Cattrall (64) zet haar gezellige cottage in de New Yorkse Hamptons zelfs te koop. Een zoveelste bewijs dat ze schoon schip maakt met haar verleden.