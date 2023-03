LIVE. Vandaag meert de JEZ!-boot aan in Deinze waar onder anderen Maksim Stojanac, Regi en Michael Amani optreden

Muziek Concert van Billie Eilish afgelast in Mexico door zware regen (maar zangeres verrast fans met akoestisch optreden)

Het concert van Billie Eilish (21) in Mexico-stad is letterlijk in het water gevallen. Door het slechte weer en de hevige regenval moest de Amerikaanse zangeres haar concert op het allerlaatste moment annuleren. Maar dat kon Billie niet zomaar laten gebeuren, dus kwam ze toch even het podium op. Samen met haar broer Finneas bracht ze vijf akoestische nummers: “Ik vond het stom om gewoon te vertrekken zonder dank je wel te zeggen”, aldus de zangeres.