LIVE. Vandaag meert de JEZ!-boot aan in Aalst waar onder anderen Niels Destadsbader en Pauline optreden

TV ‘Verhaal van Vlaanderen’ scoort bijna miljoen in Nederland

Dat noemen we het Tom Waes-effect. Een paar weken na de laatste aflevering van ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ bij ons, scoort de reeks ook in Nederland. Het eerste deel over de prehistorie haalde er gemiddeld 890.000 kijkers, met een piek van 1,7 miljoen.