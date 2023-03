LIVE. Vandaag meert de JEZ!-boot aan in Aalst: volg hier de optredens van Niels Destadsbader en Pauline

BV Noa Tambwe Kabati uit ‘Assisen’ timmert aan carrière: “Ik zoek niet naar films die mensen willen zien, maar moéten zien”

Theater, tv-series, langspeelfilms, dansclips: noem het maar op en Noa Tambwe Kabati (21) heeft het afgelopen jaar in deze projecten zijn talent laten zien aan Vlaanderen. Op dit moment is de jonge acteur nog te zien in de interactieve fictiereeks ‘Assisen’, dat deze week zijn ontknoping nadert. “Je kan nooit zeggen dat je alleen maar in een serie of film wil spelen.”