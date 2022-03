LIVE. Tot nu toe al meer dan 11 miljoen ingezameld voor ‘Oekraïne 12-12'

Showbizz Niels Destadsba­der zorgt voor kippenvel met 'Paradijs’

Vandaag zetten de grootste Vlaamse radio- en tv-zenders samen hun schouders onder Oekraïne 12-12, de solidariteitsactie voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie gaan vanop de Groenplaats in Antwerpen vijftien uur lang live. Niels Destadsbader zorgt voor het eerste live optreden vandaag. Hij brengt het nummer 'Paradijs' uit 'Liefde voor muziek'. "De tekst van dat lied past perfect bij wat er nu in Oekraïne aan het gebeuren is.”

9:54