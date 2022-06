LIVE. The War On Drugs doet regen verdwijnen boven weide van Werchter met melancholisch concert

Royalty Meghan Markle reageert op terugdraai­ing van de abortuswet­ge­ving: “Mannen moeten van zich laten horen”

Het was afgelopen vrijdag een gitzwarte dag in Amerika toen het nieuws bekendraakte dat het Amerikaanse hooggerechtshof het recht op abortus had teruggeschroefd. De 50 Amerikaanse Staten beslissen vanaf nu volledig zelf of vrouwen al dan niet een zwangerschap mogen beeïndigen. Heel wat celebrity’s uitten al hun ongenoegen tijdens concerten en op sociale media, maar nu laat ook de Duchess of Sussex, Meghan Markle (40), van zich horen.

29 juni