LIVE. Stijn Meuris zingt samen met Bazart, Metallica begint twintig minuten vroeger

TV Iedereen wil de finale van ‘Stranger Things’ zien: in verschil­len­de landen lag Netflix even plat

Netflix start de zomervakantie met een cadeautje van jewelste voor z’n gebruikers, want vanaf 1 juli is het slotdeel van het vierde seizoen van ‘Stranger Things’ te bekijken. De twee laatste episodes - die in totaal maar liefst vier uur duren - zorgden vrijdag voor een immense gebruikerspiek bij de streamingdienst. In verschillende landen, zoals Indië en Australië, lag Netflix daardoor voor een korte periode plat.

11:15