LIVE Songfestival. Stoot Gustaph door naar de finale?

SHOWBIZZVanavond weten we ein-de-lijk of Stef ‘Gustaph’ Caers en zijn ‘Because Of You’ een plekje krijgt in de finale van het Songfestival. De bookmakers schatten zijn kansen alvast hoog in. Zo kampeerde Gustaph de voorbije weken op de achtste plek in het lijstje van landen die doorgaan, maar schoof hij vanmorgen nog een plaatsje naar voren. Na de allerlaatste dress rehearsal lagen de kaarten nog beter, en werd onze inzending zesde in het rijtje. Maakt hij het waar? Of moet hij - net als Nederland - roemloos naar huis? Onze Songfestivalvrouw houdt u, vanuit Liverpool, op de hoogte.