LIVE. Robots Aster en Lize ontroeren iedereen met ‘City Of Stars’

Film Nieuwe Amerikaan­se film ‘Memory’ is remake van ‘De Zaak Alzheimer’: dit zijn de gelijkenis­sen

De nieuwe Amerikaanse film ‘Memory’ is een remake van de Vlaamse boekverfilming van ‘De Zaak Alzheimer’. Acteur Liam Neeson speelt in de nieuwe versie de huurmoordenaar met geheugenverlies. In de Vlaamse versie uit 2003 wordt deze rol vertolkt door Jan Decleir. De trailers van beide verfilmingen zijn totaal verschillend, maar toch zijn er enkele gelijkenissen.

16 maart