LIVE. Qmusic-dj’s worden opgesloten in de Q-Escape Room, en jij kan tot 100.000 euro winnen

Vanuit de Q-Escape Room maken Maarten, Dorothee, Vincent en Matthias elke dag van 06.00 tot 22.00 live radio. Tussen het presenteren door moeten ze ook proberen om hun eigen muzikale code te kraken. Bij het binnengaan van de Q-Escape Room krijgen ze elk een kort muzikaal fragment te horen, waarbij ze moeten raden om welk nummer het gaat. De dj’s hebben de luisteraars in deze tweede editie ook meer dan ooit nodig, want de luisteraars krijgen een vijfde fragment dat ze moeten ontcijferen en waarmee een van hen tot 100.000 euro kan winnen. Aan het viertal en de luisteraars om aan de hand van puzzels, verhalen, raadsels én elkaars hulp te achterhalen om welke vijf hits en artiesten het gaat.

Dagelijks zijn er drie ontsnappingspogingen waarbij de vier Qmusic-dj’s hun ‘eigen’ nummer en artiest proberen te raden, maar ook telkens één luisteraar mag gissen naar de vijfde song. Als alle vijf fragmenten juist zijn, is de muzikale code gekraakt, mag het viertal de Q-Escape Room verlaten en kan die luisteraar tot 100.000 euro winnen. Tot die tijd wonen, leven en werken de Qmusic-dj’s in de Q-Escape Room. Iedereen kan het avontuur 24 op 7 live volgen op HLN.be en via Qmusic in de Q-app.

Onbenullig detail

Vincent Fierens en Matthias Vandenbulcke gaan voor het eerst de uitdaging aan: “We hebben vorig jaar het avontuur van onze Q-collega’s op de voet gevolgd. Als buitenstaander lijkt de oplossing vaak zo dichtbij, maar in de Q-Escape Room zelf let je natuurlijk op elk onbenullig detail om zeker niets te missen. We zullen de Q-luisteraars heel hard nodig hebben om te kunnen ontsnappen.”

Voor Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe is het de tweede keer: “Vorig jaar was het zo’n toffe ervaring, dat we ons met plezier opnieuw laten opsluiten. Uit de eerste editie hebben we geleerd om het net niet té ver te zoeken, dus dat nemen we zeker mee. Zonder de luisteraars was het toen trouwens niet gelukt om de muzikale code te kraken, dus ook nu zijn al hun tips meer dan welkom.”

Volledig scherm Q-Escape Room © Qmusic