LIVE. Psychologe getuigt opnieuw in de zaak Depp vs Heard: “Hij zei: ‘De enige manier om uit deze relatie te raken, is de dood’”

Volg de rechtszaak elke dag vanaf 16u hier LIVE in onze videostream

De zaak begint al meteen met oponthoud. Rechter Penney Azcarate roept de advocaten van beide partijen bij elkaar voor een overleg. Waarover dat precies gaat, kunnen we niet volgen. Zoals telkens bij zo'n overleg worden de microfoons tijdelijk uitgeschakeld. Na zo’n tien minuten druk overleg worden de juryleden binnengehaald en kan het proces echt van start gaan.

Kruisverhoor

Beginnen doen we met psychologe Dr Dawn Hughes, die door de tegenpartij aan een kruisverhoor wordt onderworpen. Zij getuigde gisteren al. Volgens de psychologe werden Heard verschillende malen verwondingen toegebracht en werd ze meermaals het slachtoffer van seksueel geweld, vooral wanneer Depp onder invloed was van drank en/of drugs. “Hij kampte echt met serieuze woede-uitbarstingen. Hij probeerde haar te wurgen, sloeg haar, dreigde ermee haar te vermoorden, enzovoort. Heard klaagde over blauwe plekken en over vaginale pijn. Ze vertelde dat Depp haar meermaals op bed duwde en probeerde seks met haar bed te hebben. Soms dwong hij haar ook om orale seks te hebben. Op een bepaald moment probeerde hij haar zelfs te penetreren met een fles. ‘Ik hoop dat het niet de gebroken fles is’, was het enige dat Amber toen kon denken. Een andere keer duwde hij z’n vingers in haar vagina om cocaïne te zoeken.”

Volledig scherm Johnny Depp heeft weer een hoop snoepjes bij in de rechtbank. © AP

Geen contact met Depp

De advocaat van Depp probeert aan te tonen dat dokter Hughes de relatie van de twee acteurs niet kon evalueren aangezien ze geen contact had met Depp en enkel op de getuigenis van de ‘Aquaman’-actrice moest afgaan. Volgens Hughes baseerde ze haar oordeel ook op andere documenten uit de zaak: verslagen van therapeuten, ziekenhuisdossiers,...

De psychologe geeft toe dat ze sommige documenten niet meenam in haar oordeel omdat ze het er niet mee eens was. Het gaat dan onder meer over de bevinding van relatietherapeute Laurel Anderson over “gemeenschappelijke mishandeling”. Daar was ze het niet mee eens, zegt ze. Maar de psychologe ontkent wel dat ze enkel rekening hield met de informatie waar ze het mee eens was.

Volledig scherm Amber Heard in de rechtszaal © AP

Volledig scherm Johnny Depp in de rechtszaal © AP

We hebben het nu over James Franco. Uit een onderzoek dat dokter Hughes uitvoerde, blijkt dat de acteurs ‘close’ werden, maar dat Heard bij Johnny Depp wilde blijven. Volgens Hughes was deze relatie echter gewoon vriendschappelijk. Ook over Elon Musk had de dokter notities. “Ze begonnen een tijdje nadat ze het contactverbod indiende, te daten”, klinkt het.

Reactief geweld

De advocaat van Depp laat in de rechtszaak opnieuw de opname horen waarin Amber Heard toegeeft dat ze haar ex-man geslagen heeft. Dokter Hughes zegt dat als het waar is dat Heard als eerste sloeg, dat het dan niet gezien kan worden als ‘reactief geweld’. Dinsdag getuigde de psychologe dat de actrice zich vooral schuldig maakte aan ‘reactief geweld’, als reactie op het geweld van Depp dus. Daarna krijgt de psychologe beelden te zien van Depp die gewond op een brancard ligt, na het incident in Australië. “Dat is een ernstige verwonding”, beaamt de psychologe. De advocaat van Depp wil daarop weten of het ‘reactief geweld’ is als je een fles wodka naar je echtgenoot gooit wanneer die hervallen is - in dit geval wanneer die alcohol dronk. Dat is volgens Depp wat er zich in Australië heeft afgespeeld. “Ik denk niet dat het gooien met flessen acceptabel is, in welke context dan ook”, klinkt het bij dokter Hughes.

PTSS

Tijdens haar getuigenis dinsdag gaf dokter Hughes dat ze het niet eens was met de analyse van psychologe Shannon Curry, die eerder getuigde dat Heard leed aan borderline, maar dat er ook sprake is van een ‘histrionische persoonlijkheidsstoornis’. Volgens Curry is PTSS een van de makkelijkste aandoeningen om te faken. Ze zei dat de actrice aanvankelijk had beweerd dat ze leed aan 19 van de 20 symptomen van PTSS, wat voortkwam uit een test. “Dat is niet eens typisch voor iemand die lijdt aan de meest invaliderende vorm van PTSS”, aldus de psycholoog. Volgens Hughes was test die Curry gebruikte niet geschikt voor deze situatie, omdat het geen rekening houdt met de stressniveaus van de ondervraagde.

Volledig scherm Psychologe Dawn Hughes tijdens haar getuigenis © AP

De advocaat van Depp toont nu in detail de gelijkaardige test die dokter Hughes had afgenomen van Heard. Daar blijkt dat ze het document niet volledig invulde en zowat overal de frequentie wegliet. Ook zou de psychologe opgeschreven hebben dat de “ergste traumatische gebeurtenis die Heard ooit had” het “IPV - intieme partnergeweld - door Johnny” was. De woorden ‘levensbedreigend’, ‘serieuze verwonding' en ‘seksueel geweld’ zijn allemaal omcirkeld. Maar het vakje waarin omschreven moet worden wat er toen precies gebeurde, was leeg gelaten. Volgens de dokter stond die informatie al in haar notities. “Het zou overbodig zijn" om het allemaal nog eens in te vullen. Hughes houdt ook voet bij stuk: de resultaten van haar test - waaruit blijkt dat Amber lijdt aan PTSS - zijn significant en betrouwbaar. “Er waren geen aanwijzingen dat er overdreven is bij het geven van antwoorden.”

Zelfverwonding

De advocaat van Depp staat ook stil bij een vraag die over zelfverwonding gaat. Volgens Hughes heeft Amber zich één keer verwond als tiener. “Daarna is het nooit meer gebeurd en ze heeft hier heel veel spijt van”, aldus de dokter. Er wordt ook stilgestaan bij de vorige partners van Heard, onder meer fotografe Tasya van Ree. “Amber heeft verteld dat ze nooit eerder het slachtoffer is geweest van geweld binnen een relatie”, vervolgt de psychologe. Hughes zegt ook niet te weten of Amber tijdens haar huwelijk met Depp affaires had met acteur James Franco of ondernemer Elon Musk.

Daarna komt de advocate van Amber Heard opnieuw aan het woord. Zij laat de psychologe verschillende audiofragmenten horen, waarin het koppel over hun ruzies praat. Wat er precies gezegd wordt, is moeilijk te verstaan. Volgens Hughes gaan de fragmenten over “onderhandelingen die het koppel probeert te houden: ‘Ik ga mijn deel doen, ik ga het beter doen.’”

Volledig scherm Het mes dat Heard aan haar ex-man gaf © AFP

Voor de tweede keer vandaag wordt dokter Hughes gevraagd naar het mes dat Heard voor haar ex-man kocht, waarop de Spaanse zin voor ‘tot de dood’ staat. “Dat is een verwijzing naar een uitspraak van meneer Depp: ‘de enige manier om uit deze relatie te raken, is de dood’”, zegt Hughes. Volgens de psychologe probeerde Heard in die periode het geweld in de relatie te minimaliseren.

De achtergrond Johnny Depp en Amber Heard leerden elkaar kennen op de set van de film ‘The Rum Diary’ in 2011. In februari 2015 stapten ze in Los Angeles in het huwelijksbootje. Lang bleef hun relatie echter niet duren. In mei 2016 vroeg (en verkreeg) Heard een contactverbod voor haar ex. Hun scheiding werd in 2017 afgerond. In 2018 schreef Heard een opiniestuk in de Washington Post, waarin ze verklaarde dat ze het slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze noemde Depp niet bij naam, maar die laatste meent dat het opiniestuk zijn imago schaadt en dus eist hij 50 miljoen dollar. Zijn ex diende een tegeneis in, van 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het is niet de eerste keer dat Depp en Heard lijnrecht tegenover elkaar staan in de rechtbank. In 2020 begon de rechtszaak die Depp had aangespannen tegen ‘The Sun’. De Britse tabloid had hem namelijk een “wifebeater” (een vrouwenmepper) genoemd. Depp viste echter achter het net: volgens de rechter was er geen sprake van smaad, omdat het geweld voldoende bewezen was.

Bekijk ook: kopieert Amber Heard de look van Johnny Depp?

LEES OOK: