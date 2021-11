LIVE. Ook Celester valt af: wordt het Amy of Julia? Volg hier live de finale van ‘K2 zoekt K3'

TV RECENSIE. ‘Hellbound’: “Monsters die uw ziel komen oogsten, zijn niets vergeleken met de sociale horror die hier zegeviert”

We gaan vroeg of laat allemaal naar de verdoemenis, alleen komt in ‘Hellbound’ de hel u persoonlijk ophalen. De bovennatuurlijke Zuid-Koreaanse horrorserie had slechts één volledige dag nodig om het wereldwijde succes van ‘Squid Game’ voorbij te steken. Maar moet u de hype ook geloven? Of is Netflix gewoon heel goed in het manipuleren van uw kijkgedrag? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

25 november