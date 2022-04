LIVE. Olivia, Pommeline, Ianthe en vele andere genodigden blikken vanop de rode loper vooruit op de MIA’s: “Outfit in 10 minuten gekozen”

TV Margriet Hermans en dochter Celien raken Camille met breekbare duet van ‘Vechter’ in ‘Liefde voor muziek’

In de vijfde aflevering van ‘Liefde voor muziek' krijgen de songs van Camille een compleet nieuw jasje. Margriet Hermans zorgt voor een verrassing van formaat wanneer dochter Celien plots het podium komt opgewandeld. “Ik heb mijn vechtertje meegebracht, mijn dochter Celien. Haar naam komt van Marcelien en dat betekent vechter. En het is ook van toepassing op Camille want zij is ook een vechtertje”, vertelt Margriet. Samen zorgen de ladies voor een kippenvelmoment met hun duet van de hit ‘Vechter’, dat Camille diep raakt.

