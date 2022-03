LIVE. Oekraïne 12-12: Laura Tesoro wil met ‘Hold On’ de inwoners van Oekraïne een hart onder de riem steken

Showbizz De grote emoties van Nathalie Meskens: “Ik ben geen mama geworden om 7 op 7 met mijn job bezig te zijn”

“Had je me tien jaar geleden gezegd dat ik nu twee kinderen zou hebben, dan had ik je nooit geloofd.” En toch kan Nathalie Meskens (39) zich geen leven zonder Lima (bijna 2) en Loé (6 maanden) meer voorstellen. Al is de combinatie met haar carrière niet altijd even makkelijk. De presentatrice vertelt dan ook voluit over haar kinderen, veertig worden en de relatie met grote liefde Nadim. “Met de woorden ‘voor eeuwig en altijd’ ben ik altijd voorzichtig, want ik heb al een leven achter de rug.”

15 maart