LIVE. Nu al wachten op Metallica: “15 uur gereden om hen te zien”, zoon van Bono gespot in de backstage

FestivalsDe eerste dag van Werchter viel letterlijk in het water, maar dat viel aan de sfeer totaal niet te merken. Vandaag belooft het alweer een feestje van jewelste te worden, met onder andere Sum 41, Lewis Capaldi en uiteraard Metallica, die bíjna last minute geveld werden door corona. Waar is da feestje? Onze reporters ter plaatse zoeken het uit en houden je live op de hoogte.