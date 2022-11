LIVE. Nationale en internationale toppers op eerste editie Q-pop: volg hier alle beelden vanop de rode loper

BV Dé druppel te veel? “André Hazes verbreekt definitief het contact met zijn moeder Rachel”

Zit er (opnieuw) een haar in de boter tussen André Hazes (28) en zijn moeder Rachel (52)? Volgens roddelkoningin Yvonne Coldeweijer (35) verbrak André deze keer definitief het contact. Een heftige brief die hij ooit naar zijn ex-vriendin Sarah van Soelen (27) schreef, zou daar alles mee te maken hebben. Die belandde namelijk door zijn eigen moeder in de brievenbus van Yvonne. “Monique manipuleerde mij dusdanig dat ik bijna vier jaar niet met mijn moeder en zus sprak, dat ik op een veel te jonge leeftijd vader werd, terwijl ik zelf nog een kind was.”

25 november