LIVE. Na befaamde bikinironde in ‘Miss België 2023’, wordt de groep herleid naar 15 meisjes: volg hier de livestream

Showbizz Elle Woods is terug met ‘Legally Blonde’, de musical: “Je kan iets anders verwachten dan de film”

De blonde rechtenstudente met roze kleren is weer helemaal terug. ‘Legally Blonde’ is in première gegaan in de Antwerpse stadsschouwburg. Op de planken staat Helle Vanderheyden als Elle Woods. Elle is smoorverliefd op haar liefje Warner, maar hij verbreekt jammer genoeg de relatie. Om te bewijzen dat ze meer is dan een knappe blondine gaat Elle rechten studeren om hem zo terug te winnen.

12:03