LIVE. Metallica breekt het kot - euh, het festivalpark - af op Rock Werchter

Originele Buzz Ligh­tyear-stem Tim Allen over 'Lightyear': "Het heeft gewoon geen relatie met Buzz"

Acteur Tim Allen (69) neemt in de vier ‘Toy Story’-films de stem van Buzz Lightyear voor z’n rekening. In de nieuwste ‘Lightyear’-film, het oorprongverhaal van Buzz, horen we Chris Evans (41) als de iconische astronaut. Fans reageren daar teleurgesteld op. Maar volgens Allen is daar een logische verklaring voor: hij sprak de stem van het speelgoed in, Evans die van een geanimeerd persoon.

1 juli