LIVE. Koen Wauters geeft stand van zaken over Dakar-rally

Celebrities “Hij rook naar wiet en gedroeg zich agressief”: Jason Derulo’s vechtpar­tij in Las Vegas blijkt geen eenmalig incident te zijn

Op professioneel vlak gaat het Jason Derulo (32) voor de wind. Met zijn 51 miljoen volgers is hij heer en meester op TikTok en ook op privévlak heeft de zanger niet te klagen. Derulo is in mei vorig jaar voor het eerst papa geworden, maar zelfs het kersverse vaderschap kon zijn misstap van eerder deze week niet voorkomen. Videobeelden tonen hoe de artiest door het lint gaat in Las Vegas. Geen eenmalige gebeurtenis, want uit het verleden blijkt dat de ‘Savage Love’-zanger al vaker over de schreef ging. “Eenmaal van het vliegtuig stonden er ons 15 politieagenten op te wachten.”

