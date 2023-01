LIVE. Kijk hier exclusief naar het optreden van Måneskin in The Qube

Muziek‘Zitti E Bueni’, ‘Beggin’, ‘I Wanna Be Your Slave’ en ook hun nieuwste ‘The Loneliest’. Sinds hun overwinning bij het Eurovisiesongfestival in 2021 veroverde Måneskin wereldwijd alle hitlijsten. De italianen zouden normaal gezien pas in maart naar ons land komen voor een hopeloos uitverkochte show in Vorst Nationaal, maar voor Qmusic maken de rockers een uitzondering. Hier kan je hun exclusieve set in ‘The Qube live volgen.