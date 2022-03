LIVE. Joost Zweegers van Novastar ontroert Groenplaats met vredeslied ‘Imagine’ voor ‘Oekraïne 12-12'

ShowbizzDonderdag 17 maart zetten de grootste Vlaamse radio- en tv-zenders samen hun schouders onder Oekraïne 12-12, de solidariteitsactie voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie gaan vanop de Groenplaats in Antwerpen vijftien uur lang live. Om 20u40 volgt op Eén, VTM en Play4 een unieke live televisieshow. Wie zijn steentje wil bijdragen, kan geld storten voor het Consortium 12-12. Dat kan via de website 1212.be. Je kan ook een sms sturen naar 1212, waarvan het bedrag – 1 euro – integraal naar de hulporganisaties gaat.