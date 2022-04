LIVE. Johnny Depp getuigt opnieuw op proces tegen Amber Heard: “Ze weigerde om me de pillen te geven die ik nodig had”

De opmerke­lijk­ste uitspraken van Johnny Depp tegen Amber Heard: “Ze vond het haar taak mijn schoenen uit te doen”

Vandaag om 16 uur Belgische tijd moet Johnny Depp zich verdedigen tegen de advocaten van Amber Heard. Die livestream kan u hier volgen op HLN. Dinsdag kwam Johnny Depp (58) voor het eerst aan het woord in de smaadzaak die hij tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (35) heeft aangespannen. Hij deed dat nadat zij hem beschuldigde van huiselijk geweld. Tijdens zijn getuigenis sprak hij over het moment waarop de relatie volgens hem na anderhalf jaar keerde. “Ze was boos omdat ik zelf mijn schoenen had uitgedaan en zo haar routine had doorbroken. ‘Dat is niet jouw taak, maar de mijne’ zei ze”.

12:12